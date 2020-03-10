РИАМО – 10 мар. Депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству, сообщает во вторник «Интерфакс».

С таким предложением депутат выступила в ходе обсуждения в парламенте поправок к Конституции.

«Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», — сказала Терешкова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о том, что прервет заседание и проведет консультации по этим инициативам. Он добавил, что также необходимо узнать мнение главы государства.

Во вторник в Госдуме начали рассматривать во втором чтении законопроект о поправке к Конституции РФ.

Голосование по внесению поправок в основной закон страны планируют провести 22 апреля.

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