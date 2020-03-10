РИАМО – 10 мар. Депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству, сообщает во вторник «Интерфакс».
С таким предложением депутат выступила в ходе обсуждения в парламенте поправок к Конституции.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о том, что прервет заседание и проведет консультации по этим инициативам. Он добавил, что также необходимо узнать мнение главы государства.
Во вторник в Госдуме начали рассматривать во втором чтении законопроект о поправке к Конституции РФ.
Голосование по внесению поправок в основной закон страны планируют провести 22 апреля.
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