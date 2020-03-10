РИАМО - 10 мар. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков посчитал разумным предложение провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию.

Ранее депутат ГД от «Единой России» Александр Карелин представил предложение о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Во вторник Госдума рассмотрит это предложение в виде поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Досрочные парламентские выборы предполагается провести после внесения поправок в Конституцию.

«Дело в том, что при принятии большого пакета конституционных поправок, которые предложил президент, естественно, меняется баланс властей, то есть федеральные институты власти наделяются новыми полномочиями, и в том числе Государственная Дума наделяется довольно серьезными новыми полномочиями. Это означает, что было бы правильно переизбрать Государственную Думу с тем, чтобы пришли новые люди, в том числе из правящей партии, в том числе какие-то новые политические игроки», - сказал Поляков РИАМО.

По его словам, хотя обновление депутатского корпуса необходимо, однако в действующей Конституции не предусмотрено подходящего случая для роспуска Госдумы.

«В действующей Конституции предусмотрено два случая роспуска думы: когда она трижды не утверждает кандидатуру премьера, и когда она выражает вотум недоверия правительству в течение месяца дважды - тогда президент имеет право распустить Государственную Думу. Не по одному из этих поводов нынешнюю думу не распустить», - сказал Поляков.

В связи с этим необходима точная формулировка для легального роспуска Государственной Думы, заключил член СПЧ.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля. Участие в голосовании смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, и тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.