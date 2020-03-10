РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. В рамках капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Люберцах заменено 125 из 130 запланированных лифтов, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжаются плановые работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. На сегодняшний день сдано 125 лифтов, в работе 5 лифтов в 5 многоквартирных домах. Жалоб по работе и графику выполнения у жителей нет», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что работа по замене лифтового оборудования в городском округе Люберцы будет производиться до 17 марта 2020 года. Всего в программе 2019-2020 годов заменен 130 лифтов в 39 жилых домах.