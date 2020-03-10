РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю поступило около 10,6 тысячи обращений, сообщил на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 поступило 10 587 обращений, из них 574 – на горячую линию администрации, а в службу-112 поступило 10 013 обращений», – сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило 13 обращений по вопросам ЖКХ, 14 – по экологии, 3 – по благоустройству территории.