РИАМО - 10 мар. Госдума РФ во вторник рассмотрит поправку касательно досрочных парламентских выборов ко второму чтению законопроекта о Конституции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин представил предложение о проведении досрочных выборов в Государственную думу на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать (во вторник – ред.), дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий», – сказал Карелин.

Он считает, что будет честно, если проведут новые выборы в думу, которые будут соответствовать новым функциям.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что Карелин выдвинет это предложение в виде поправки ко второму чтению законопроекта, которую рассмотрят во вторник.

Он добавил, что эту поправку рассмотрят в соответствии с процедурой и нормами регламента.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал провести досрочные выборы в Госдуму после внесения изменений в Конституцию РФ.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России планируют провести 22 апреля. Участие в голосовании смогут принять все совершеннолетние россияне за исключением тех, кто признан судом недееспособным, и тех, кто отбывает срок в местах лишения свободы.