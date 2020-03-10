РИАМО - 10 мар. Бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное посещение государственных музеев могут стать традиционным подарком для женщин в Подмосковье на 8 Марта, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В этом году 8 марта по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина всем женщинам была предоставлена возможность бесплатного проезда в общественном транспорте Московского региона. Кроме того, женщины и дети могли бесплатно посетить 12 подмосковных музеев.

«Хочу поблагодарить, прежде всего, наших транспортников, которые поддержали инициативу. Большое количество женщин могло ездить, путешествовать, посещать музеи бесплатно. Я думаю, что это очень важный шаг, и он станет доброй традицией, чтобы мы могли в этот день дарить еще больше внимания и заботы тем, кого любим и кем дорожим», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства.

Губернатор также отметил высокий уровень организации празднования Международного женского дня в муниципалитетах Московской области.

Акция по бесплатному проезду распространялась на наземный транспорт, метро, МЦК, МЦД, пригородные электрички, кроме поездов «Аэроэкспресс». Также пассажирки могли бесплатно проехать на экспресс-автобусе от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево.

Свыше 2,3 млн пассажирок проехали бесплатно на общественном транспорте Москвы 8 марта>>