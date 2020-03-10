С 14 по 22 марта Московские сезоны открывают фестиваль «Крымская весна». Праздник посвящен истории и культуре полуострова. На центральных городских площадках посетителей ждут выступления знаменитостей, интерактивные спектакли, спортивные и интеллектуальные игры, мастер-классы и множество других развлечений. О самых интересных локациях и мероприятиях фестиваля читайте в подборке РИАМО.

Смотрим и участвуем

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На Манежной площади каждый день будут разыгрывать интерактивный спектакль режиссера Сергея Котюха «Крымское путешествие».

По сюжету, москвич Иннокентий хочет жениться на крымчанке Оксане. Для этого он отправляется на полуостров, где по пути знакомится с культурой, традициями и бытом народов Крыма. Некоторые испытания (ответы на вопросы, исполнение танцев и песен, участие в народных забавах) влюбленный не может пройти самостоятельна, тогда он обращается за помощью к детям и взрослым. Часовое представление – веселое, музыкальное и очень красочное, все артисты одеты в яркие национальные костюмы, а главные герои – в наряды по образу тех, которые носили в конце XIX – начале XX веков. Ну, а в финале гостям покажут настоящую крымскую свадьбу.

Помимо спектакля, в уличной развлекательной программе на Манежной площади – старинные игры. Во все дни фестиваля юные гости и их родители смогут поиграть в кубарь, шапки, лапту и горелки.

Готовим и мастерим

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В рамках фестиваля «Крымская весна» запланировано более 800 часов бесплатных мастер-классов.

Сразу семь кулинарных школ: на Манежной площади, площади Революции и на переходе между ними, а также в Камергерском переулке, на Школьной улице и на Тверском бульваре (на площадках возле памятников Сергею Есенину и Клименту Тимирязеву) – гостям предложат освоить рецепты национальной крымской кухни.

Кроме того, на Пушкинской (во все дни фестиваля) и на Манежной (с 16 марта) площадях будут работать гончарные мастерские, на Петровском бульваре и на Школьной улице пройдут занятия по мозаике, на Рождественском бульваре – по столярному делу, на Страстном бульваре – по ткачеству, ну а на Тверском бульваре (на площадке возле памятника Тимирязеву) можно будет почувствовать себя ювелиром и смастерить украшения.

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Праздник на Тверской улице: 15 марта

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В этом году встречать «Крымскую весну» будут и на пешеходной Тверской улице. 15 марта с 10:00 до 20:00 для посетителей праздника сразу на трех сценах выступят популярные российские группы и исполнители.

В течение всего дня можно будет увидеть выступления более 1000 артистов: танцоров и музыкантов казачьих коллективов, участников народных ансамблей и фолк-групп. А еще – поучаствовать в увлекательных мастер-классах, поиграть в интеллектуальные игры, сфотографироваться на фоне арт-объектов и попробовать самые вкусные крымские блюда!

«Что? Где? Когда?» и «BrainZona»

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Желающих посостязаться в «Что, Где, Когда» будут ждать на подиуме у дома 15 на Тверской улице. Командам гостей фестиваля предстоит ответить на вопросы, задавать которые будут звезды интеллектуального клуба – обладатели «Хрустальной совы» Дмитрий Авдеенко и Владимир Антохин.

Поиграть в квиз BrainZona можно будет на площадке, расположенной на улице Охотный ряд (возле дома 1, стр. 2). Игроков ждут вопросы на знание географии, истории России, различных областей науки, а также советского кинематографа и голливудских блокбастеров. Продолжительность – 50 минут. К участию приглашаются взрослые и дети от 12 лет.

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Мастер-классы от звезд проекта «Танцы на ТНТ»

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Сразу на трех подиумах – возле домов 12, стр. 1, 6, стр. 2, и 4 – проведут танцевальные мастер-классы. Участников научат современным и модным направлениям хореографии.

В роли преподавателей выступят финалисты пятого сезона проекта «Танцы на ТНТ»: Александр Перцев (vogue и experimental), Валерия Бабаян (Dancehall с элементами акробатики), Мария Худорожкова (сontemporary), а также Юлия Гаффарова – солистка и хореограф шоу-балета Веры Брежневой (hip-hop и сontemporary);

Творческие занятия

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На подиуме возле дома 5/6 на Тверской улице пройдут мастер-классы по скульптурной лепке. Под руководством профессиональных скульпторов гости смогут смастерить миниатюрные копии знаковых крымских достопримечательностей.

А на подиуме у дома 9 посетителей научат искусству чеканки. Участники будут создавать сувенирные «монеты» с символикой Крыма, которые можно будет забрать себе на память.

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Развлечения для самых активных

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Любителей активного отдыха ожидает насыщенная спортивная программа.

По адресу: Тверская улица, дом 3 – будет открыта специально оборудованная площадка для кроссфита, где профессиональные спортсмены покажут сложные номера, а гости, начиная с шестилетнего возраста, смогут проверить свою выносливость на тренажерах.

Также на празднике предложат позаниматься паркуром и поучаствовать в тренировках по боксу и слэклайну.

У дома 1 на Моховой улице можно будет «полетать» над» «Крымским мостом». Точнее, над реалистичной инсталляцией, выполненной в виде этого сооружения. Над ней будет установлена зиплайн-трасса – 80-метровый стальной канат, натянутый между башнями высотой 10 и 7 метров. Прокатиться смогут взрослые и дети от восьми лет.

Спортивные шоу

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На улице Охотный ряд, возле дома 2 свои программы покажут звезды BMX и самокатного спорта.

Мотоциклисты выполнят невероятные трюки в «Шаре смелости» из металлической сетки и исполнят «Мертвую петлю».

Представление пройдет на Тверской улице, возле дома 13.

Экстремальное шоу покажут профессиональные хайлайнеры – чудеса эквилибристики на стропе, натянутой на уровне крыш домов. Выступление пройдет у дома 8 на Тверской улице.

А на площадке возле дома 9 проведут соревнования по ММА.

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Гурманам на заметку

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На празднике у москвичей и гостей столицы будет возможность попробовать любимые блюда жителей Крымского полуострова.

В ресторане «Спецбуфет №1» можно будет отведать борщ с карасиками в хлебной тарелке, атаманский плов с айвой и узвар «Казачий», сваренный по старинному таврическому рецепту. В ресторане «Куршавель» предложат попробовать шашлык из рапана, «чак-чак» и ароматный чай из крымских трав. В «Поларе» будут подавать суп «шурпа», в ресторане «Ofyr» – шашлык из кефали, жареного саргана, а также ставриду и рапанов с томатами и крымским луком, а в ресторане «Шинок» – уйгурский лагман и самсу с мясом.