РИАМО - 10 мар. Подмосковные власти принимают все меры для контроля за ситуацией с распространением коронавируса, в том числе реализуют необходимые меры в аэропортах на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. В частности, на совещании обсудили деятельность оперативного штаба по контролю за ситуацией с распространением коронавируса.

«Мы принимаем все необходимые меры для контроля. Продолжим наблюдать, как будет развиваться эта проблема. Москва ввела серьезные ограничительные меры. Мы вместе с Роспотребнадзором будем проводить необходимые мероприятия в крупнейших аэропортах страны - Шереметьево, Домодедово», - сказал Воробьев.

В подмосковный оперативный штаб входят представители регионального министерства здравоохранения, управления Роспотребнадзора и других профильных ведомств.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 114 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4 тысяч человек, свыше 64 тысяч пациентов выздоровели.

Анкеты и градусники: как проверяют на коронавирус пассажиров в Шереметьеве>>