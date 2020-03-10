РИАМО - 10 мар. Более трех миллионов роз, тюльпанов и хризантем доставили теплицы Подмосковья в магазины области и других регионов России в преддверии 8 Марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В торговые точки были доставлены цветы срезанные и горшечные. Большинство выращены на предприятиях Дмитровского городского округа «Подосинки» и ступинской «Мосрозе». Также в магазинах торговали цветами из «Егорьевского тепличного комбината», «Аграрного» и «Теплиц Раменского».

«Оптимальные условия для выращивания роз, тюльпанов, хризантем и других цветов создаются с помощью современного оборудования с полностью автоматизированным процессом регулирования микроклимата внутри теплиц и оптимизированным поливом растений. Общая производственная площадь подмосковных теплиц составляет более 35 гектаров», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он рассказал, что многие специалисты, работающие в подмосковных теплицах, прошли обучение в Голландии. Разин также подчеркнул преимущество подмосковных цветов – свежесть срезки и быстрая доставка от теплицы до покупателя.