РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 мар. Команда девушек «Зоркий» из подмосковного Красногорска заняла пятое место на первенстве России по мини-футболу среди игроков 2004-2005 годов рождения, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

«Девушки команды «Зоркий» заняли 5️ место на первенстве России по мини-футболу 2004-2005 годов рождения. Наши футболистки во главе с тренером Екатериной Вербицкой в играх за 5-8 места оказались сильнее всех, обыграв команду из Солнечногорска со счетом 3:2 и команду из Астрахани со счетом 5:3» - говорится в сообщении.

По итогам турнира Ксения Каурова стала второй в списке бомбардиров, забив 9 голов.

«Поздравляем девушек с хорошим результатом и желаем будущих побед!» - заключается в сообщении.