РИАМО - 10 мар. Колебания на финансовых рынках не помешают выполнению социальных обязательств в Подмосковье в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Наш бюджет сбалансирован в конкретных параметрах. Все социальные обязательства, которые наметили на 2020 год, мы обязательно сохраним», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства.

Вместе с тем губернатор обратил внимание экономического блока и инвестблока на дальнейшее сопровождение бизнес-сообщества.

«Они (инвесторы - ред.) должны получать защиту и поддержку от нас на всех уровнях - муниципальных и региональных», - резюмировал Воробьев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание, на котором обсудили необходимые меры по обеспечению стабильности российской экономики в условиях падения цен на нефть и ослабления рубля.