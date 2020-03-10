РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 мар. Проблемные участки для людей с ограниченными возможностями на улице Мира и Олимпийском проспекте в городском округе Мытищи ликвидируют к маю текущего года, сообщил председатель комиссии по социальной адаптации инвалидов Алексей Савлуков.

Во вторник в Мытищах состоялось выездное заседание комиссии по социальной адаптации инвалидов общественной палаты горокруга.

«Цель нашего сегодняшнего выездного мероприятия - это провести мониторинг двух улиц, находящихся на обслуживании у компании «Мосавтодор». Это улица Мира и Олимпийский проспект. Накануне нами проведен мониторинг, составлена интерактивная карта с местами, где присутствуют нарушения доступности для инвалидов, мы ее на безвозмездной основе передадим «Мосавтодору». Они увидят проблемные точки и берут на себя обязательства привести их к норме к маю этого года», - сказал Савлуков.

В ходе мероприятия было отмечено, что на участке дороги по улице Мира между домами №№6 и 8 бордюрный камень значительно превышает 1,5 сантиметра, что делает этот участок недоступным для людей с ограниченными возможностями.

«В мае мы проведем еще один полный мониторинг всего города, передадим данные в администрацию, посмотрим, что в городе изменилось к лучшему. Три года назад было 3,5 тысячи проблемных точек на муниципальных дорогах горокруга, с тех пор очень много администрация сделала. Проблемные точки могут быть на разных участках - это тропинки, входы в подъезды, придомовые территории, участки на пешеходных переходах», - добавил Савлуков.