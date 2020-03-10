В преддверии мартовских праздников многие жители Московского региона отказывались от поездок за границу, особенно в Италию, из-за коронавируса и перспективы самоизоляции на две недели после поездки. Однако коронавирус остановил не всех путешественников, кроме того, многие на момент объявления в Москве режима повышенной готовности уже находились за границей. Обозреватель РИАМО в праздничные выходные побывала в разных терминалах аэропорта «Шереметьево» и узнала, как там встречают рейсы из Европы, кого касаются медицинские проверки и в чем они заключаются.

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Маски по 50 рублей

По наблюдению корреспондента РИАМО, накануне праздничных выходных, 5 марта, ситуация в аэропорту Шереметьево была спокойная, паники не наблюдалось. На этапах досмотра вылетающим за границу температуру не измеряли и никаких инструкций по поводу коронавируса не выдавали.

Правда, пассажиров в масках и респираторах было заметно больше, чем обычно – маску имел примерно один человек из десяти. При этом в аэропорту можно было увидеть и людей в сложных респираторах и даже резиновых перчатках, и маленьких детей, не защищенных самыми простыми тканевыми масками, и пары, где один – как правило, женщина – был защищен маской, а второй – нет.

Сотрудники аэропорта в основном также были без масок, за исключением нескольких работников магазинов в зоне международных вылетов терминала D. Кстати, маски в аптеках аэропорта продавались свободно – по 50 рублей за штуку.

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Зона отчуждения

Если в терминале D накануне праздников кипела привычная жизнь – люди сидели в кафе и отоваривались в дьюти-фри, то в соседнем терминале F жизнь практически замерла. Терминал F ранее был выделен для приема пассажиров из Китая, а с 1 марта там обслуживают все рейсы «Аэрофлота», прилетающие из Италии, Ирана и Южной Кореи, то есть регионов, неблагополучных по коронавирусу. При этом рейсы из других стран переводили из F в другие терминалы Шереметьева.

В первой половине дня 5 марта в терминале F было лишь два рейса – в Тегеран и Пекин. Пройти туда можно было совершенно беспрепятственно и увидеть нетипичную для аэропорта картину – совершенно пустой терминал, работающие магазины и кафе без посетителей. Кстати, продавцы и сотрудники кафе работали без масок.

Лишь в глубине терминала можно было увидеть спящих на лавках пассажиров азиатской внешности в масках, ожидающих своих рейсов.

Опрошенные РИАМО пассажиры рейса «Аэрофлот» Москва – Афины рассказали, что буквально накануне вылета их рейс был перенесен из терминала F в терминал D. «Мы были очень обрадованы, что полетим из терминала D. Из терминала F, наверное, не полетели бы», - поделилась семейная пара из Москвы.

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«Благополучные» рейсы и Роспотребнадзор

По прилете из тех европейских стран, где нет очагов распространения коронавируса, пассажиров сюрпризы не ждали. Так, пассажиров рейса Салоники (Греция) – Москва 8 марта не просили заполнять каких-либо анкет и проходить медосмотр. Правда, по пути в зону паспортного контроля на потолке можно было заметить ряд тепловизоров.

По наблюдению корреспондента РИАМО, не все сотрудники аэропорта, работающие в зоне прилета терминала C, были в масках. Например, на паспортном контроле из пяти сотрудников в маске был лишь один.

После прохождения паспортного контроля пассажиров встречал пост Роспотребнадзора, который выглядел как обычный стол, за которым сидели двое сотрудников ведомства, одетые в форму медработников зеленого цвета. Прошедшие паспортный контроль пассажиры устремлялись в зону выдачи багажа, специалисты Роспотребнадзора внимания к ним не проявляли и никаких памяток не выдавали.

При этом пассажиров с детьми на паспортном контроле все же просили заполнить так называемую «Анкету пребывающего в РФ». В анкете указывается, нет ли у человека каких-либо симптомов заболевания, адрес пребывания на ближайшие семь дней, адрес постоянного места жительства и контактные данные.

В самом терминале С аэропорта Шереметьева повышенных мер безопасности 8 марта не наблюдалось.

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«Ни тепловизоров, ни санитайзеров»

Пассажиры, прилетавшие в минувшие выходные из европейских стран, в том числе из тех, где есть случаи коронавируса, не заметили повышенных мер предосторожности, суеты или паники в Шереметьеве.

«7 марта прилетели из Мадрида в «Шереметьево». Ни одного контроля!» - поделилась в соцсети Facebook Elena Frolikova.

«Прилетели с дочкой 9.03 прямым рейсом Ницца-Москва в терминал E. В полете спрашивала экипаж, будем ли что-то заполнять, измерять температуру. Стюардессы сказали, что не знают сами. В итоге по прилету вышли как обычно по телетрапу, где-то по пути попался тепловизор на треноге и погранец в маске, остальные, как и раньше, - без масок. Прошли границу за 10 секунд, вышли, так как без багажа. Путь от самолета до такси занял 10 минут», - делится наблюдениями в сообществе Mamstravel Facebook пользователь Liubov Aleksandrova.

По ее словам, таксист сказал, что китайцев бы не повез, а так-то что – вас просто так и не выпустили бы, если бы вы были больны.

Не было проблем по прилету из Великобритании в Шереметьево и у пользователя Irina Lubenina.

«Сразу после приземления позвонила в Роспотребнадзор, зарегистрировалась, спросила про карантин. Получила ответ, что Великобритания не относится к опасным странам, и от меня ничего не требуется. Все остальное – стандартно. Ни тепловизоров, ни проверок, ни санитайзеров. Все как всегда. Аэропорт битком», - поделилась москвичка в сообществе Mamstravel.

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Анкеты и врачи в самолете

Более строгий прием ждал пассажиров, прибывающих в Москву из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. А именно – из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. Однако особая проверка коснулась не всех рейсов из Италии.

Прилетевшие в Шереметьево из Италии в начале марта отмечали, что уже в самолете их просили заполнить «Анкету пребывающего в РФ». Причем ее должны были заполнить все, в том числе и транзитные пассажиры.

Встреча с медиками в защитных костюмах происходила уже в самолете – всем пассажирам измеряли температуру бесконтактным способом. Тех, у кого была зафиксирована повышенная температура тела, оставляли в самолете для дополнительных проверок. В зоне прилета пассажиров снова ждали проверки медиков и сбор заполненных анкет. Правда, отмечают пассажиры, все происходило очень быстро.

Правда, такой сценарий проверки ждал не всех пассажиров итальянских рейсов.

«Прилетели 9 марта из Венеции в «Шереметьево». У меня не спросили ни-че-го. Маме задали вопрос, откуда летите. Ответила, что из Венеции. Позвали старшего сотрудника. Он сморщил лицо и сказал ей подойти к сотрудникам медконтроля. Мама подошла к столику, ей человек в маске сказал, что из ряда стран по прилету рекомендуется самоизолироваться. Понятно, до свидания. Без анкет и температур», - поделилась историей на «Форуме Винского» пользователь Елена1104.

Она также отметила, что все, кто прилетел этим же рейсом из Венеции, «покосившись на скучающий медстолик, просто проходили мимо, так как никто ничего от нас не требовал».

«Ни анкет, ни градусников. Вообще ничего, просто штампы в паспорт как всегда поставили», - поделилась пользователь.

«Мы прилетели из Рима вечером 6 марта. По прилету заполнили анкеты, у нас спросили про самочувствие и отправили по домам», - поделилась на том же форуме пользователь litera-b.

По ее словам, также пассажирам раздали памятки, в которых ничего не сказано про самоизоляцию – лишь рекомендации из серии «мойте руки, старайтесь не посещать людных мест, измеряйте себе температуру и в случае заболевания не занимайтесь самолечением – вызывайте врача».