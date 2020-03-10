РИАМО - 10 мар. На территории Московской области и Москвы с вечера 11 марта до вечера 13 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра будет действовать с 23:00 11 марта до 23:00 13 марта в Подмосковье и столице.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Калужской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областей.

Ночью 11 марта в Московском регионе будет 3-5 градусов тепла, облачно, ожидаются небольшой дождь и туман в отдельных районах, ветер юго-восточный, до 8 метров в секунду. 11 марта днем — плюс 8-10, облачно, и местами небольшой дождь, утром туман, ветер южный и юго-западный, порывы — 6-11 метров в секунду.

Ночью 12 марта будет 2-4 градуса тепла, облачно с небольшими осадками. Днем – плюс 6-8 градусов, местами небольшой дождь. Порывы ветра — 6-11 метров в секунду.

Ночью 13 марта будет 2-4 градуса тепла, облачно с дождем. Днем температура поднимется до 5-7 градусов тепла, но также ожидается небольшой дождь. Порывы ветра ночью и днем — от 15 до 20 метров в секунду.