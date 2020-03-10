РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 мар. Режим работы светофора в поселке Светлые горы подмосковного Красногорска изменили по просьбе автомобилиста, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на минувшей неделе на участке Пятницкого шоссе от деревни Брехово до поселка Светлые Горы в районе 8-10 часов утра наблюдалась многокилометровая пробка, которой раньше не было. Он предположил, что причиной мог послужить режим работы светофора около автобусной остановки в Светлых горах.

«Работы по изменению режима работы светофора на указанной автомобильной дороге выполнены», - сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он также отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».