РИАМО - 10 мар. В селе Ульянино Раменского городского округа в 2020 году появится новый фельдшерско-акушерский пункт, в медицинском учреждении обустроят кабинеты для осмотра и оказания первичной помощи, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В фельдшерско-акушерском пункте обустроят также технические помещения, жилье для врача с отдельным входом. Медицинское учреждение построят с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Земельный участок под размещение фельдшерско-акушерского пункта сформирован, инженерные изыскания выполнены», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объект возведут по государственной программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Всего в Подмосковье в текущем году построят 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».