РИАМО - 10 мар. В выходные в Московском регионе похолодает, в ночь на 15 марта температура опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В субботу и воскресенье власть над погодой перейдет к антициклону. Причем Московский регион окажется на его восточной периферии во власти холодных северо-западных ветров. Здесь и снежок обозначится», - говорится в материале.

В то же время даже при самой низкой ночной температуре ее значения все равно будут выше нормы на 1-2 градуса.

До этого теплая погода сохранится в будни, но дожди и ветер ее испортят.

Ночью 11 марта ожидается туман, видимость ухудшится до 300-500 метров. Утром в Москве — плюс 3-5 градусов, а в Подмосковье – плюс 1-6 градусов. Днем будет дождь и температура 6-8 градусов тепла в столице, а в области — плюс 3-8 градусов.

Ночью 12 марта в Москве 2-4 градуса тепла, а в Подмосковье минус 1. Днем – плюс 6-8 в Москве, а в Подмосковье – плюс 3-8 градусов. Порывы ветра от 13 до 18 метров в секунду.

Тринадцатого марта будет тепло, но ветрено и с дождями. Днем порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура существенно не изменится.