РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 мар. Отключения электроэнергии пройдут с 10 по 13 марта в нескольких населенных пунктах Щелкова, сообщается на официальной странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением планового технического обслуживания электросетей будет частично отключено электричество в населенных пунктах городского округа», - говорится в сообщении.

В селе Душоново электроэнергию отключат 10 марта с 10:00 до 14:00, а также 12-13 марта с 9:00 до 13:00. В деревне Огуднево пройдут отключения 10 марта с 14:00 до 17:00, 11 марта с 13:00 до 17:00, а также 12-13 марта с 9:00 до 13:00.

В селе Петровское света не будет 10 марта с 14:00 до 17:00, 11 марта с 9:00 до 17:00. Кроме того, 13 марта с 10:00 до 14:00 будет отключено электричество в деревнях Воря-Богородское, Каблуково, Алексеевка-2 и Протасово.