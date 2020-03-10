РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В подмосковном Подольске на улице Энтузиастов в 10-этажном доме после дождя протекла крыша и затопила шесть этажей, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель инициативной группы микрорайона Северный Кирилл Белоколодцев.

«В микрорайоне Северный Подольска на улице Энтузиастов, 18, после небольшого дождя в очередной раз протекла крыша в третьем подъезде. Сначала затопило 10-й этаж, затем вода протекла вплоть до четвертого этажа. Это происходит практически после каждого дождя, но МУЖРП-4 не предпринимает меры», – сказал Белоколодцев.

По его словам, в доме затопило не только общий коридор, вода проникла также в квартиры жильцов.

Получить оперативный комментарий от сотрудников МУЖРП-4 не получилось.