РИАМО - 10 мар. Реконструкцию стадиона «Химик» в подмосковном Чехове завершают, ввести объект в эксплуатацию планируют до конца марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Благодаря проведенной реконструкции на стадионе появились трибуны на 1,2 тысячи мест, комментаторские кабины, раздевалки, инвентарные помещения. Обновлено футбольное поле, беговые дорожки, оборудованы площадки для прыжков в длину, спортивная площадка для игровых видов спорта», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Министр также рассказал, что на стадионе уже установлены информационные табло и мачты освещения, была благоустроена прилегающая территория, появилось парковочное пространство, рабочие выполнили озеленение.