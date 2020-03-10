РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 мар. Мусор с площадки на улице Комсомольской в подмосковном Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Житель Красногорска указал на портале, что мусор от дома №19 вывозят нерегулярно, к тому же на площадке грязно.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение и сообщает: по указанному адресу по состоянию на 10 марта 2020 года вывоз отходов осуществлен», - сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Кроме того, он отметил, что согласно графику, твердые коммунальные отходы должны вывозить ежедневно, раздельно накопленные отходы - раз в три дня. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется раз в два дня.

В ООО «Рузский региональный оператор» можно обратиться ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону: 8(499)110-27-53. Также можно направить обращение на электронную почту по адресу: info@ruzskyro.ru.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - заключил Козлов.