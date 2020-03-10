РИАМО - 10 мар. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для капитального ремонта многоквартирного дома 1910 года постройки в Тверском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Здание располагается в границах территории объекта археологического наследия «Село Сущево» по адресу: Центральный административный округ города Москвы, Новослободская улица, дом 10, строение 3, Тверской район.

«Сущево — старинное село на реке Неглинной, вошедшее в состав Москвы. До революции 1917 года здесь был обычный купеческо-мещанский район города, в котором активно строились среднеэтажные жилые дома. Как раз для такого пятиэтажного здания, построенного в 1910 году, эксперты Мосгосэкспертизы утвердили перечень работ в рамках капитального ремонта», – сказал председатель комитета Валерий Леонов.

В рамках работ будет выполнен ремонт штукатурного слоя с последующей окраской, некоторые участки фасада и карнизов обработают антисептиком, заменят наружный водосток, установят кронштейн для фасадного флагштока и таблички с номерами подъездов, а также обновят козырьки над входами в подъезды и покрытие кровли.

«Для жителей дома установят новые входные двери. На лестничных клетках покрасят ограждения и заменят деревянные поручни. Стены и потолки покрасят, на полу в тамбурах перед квартирами и на лестничных площадках уложат керамическую плитку. <…> Дом будет комплексно обновлен, станет ухоженным как внутри, так и снаружи, а обновленные инженерные сети еще долго прослужат жителям», – добавил глава комитета.

Кроме того, запланирована установка новых почтовых ящиков и номерных табличек на этажах, ступени лестниц пропитают защитным покрытием, а на первом этаже установят противоскользящую планку.