РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Автодорогу по улице 1-я Заречная в селе Сынково Подольска могут включить в программу на ремонт в 2021 году по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать участок дороги в селе Сынково. Она отметила, что на улице 1-я Заречная на автодороге отсутствует какое-либо асфальтовое покрытие. Она попросила отремонтировать дорогу, так как жители не могут после дождей проехать и пройти.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта участка автодороги в микрорайоне Лаговский, в селе Сынково. Указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по ее ремонту будут рассмотрены при формировании производственной программы на 2021 год», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.