РИАМО - 10 мар. В Москве с 7 по 9 марта на площадках фестиваля «Вам, любимые», который был посвящен Международному женскому дню, побывали 700 тысяч человек, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В столице завершился трехдневный фестиваль «Вам, Любимые», который проходил впервые на 14 площадках.

«Гости посмотрели 12 спектаклей и почти 100 интерактивных театрализованных программ, поучаствовали в 400 мастер-классах: творческих, флористических, кулинарных. В торговых шале фестиваля посетители приобрели 2 тысячи букетов и цветочных композиций, 3,4 тысячи сладких подарков и 3,3 тысячи сувениров», – говорится в сообщении.

Участники мастер-классов могли не только освоить новые для себя умения, но и пообщаться со знаменитостями. Тематические занятия по приготовлению легких и полезных блюд на фестивале провели: фигуристка Анастасия Гребенкина, актрисы Анастасия Денисова, Анна Горшкова и Мария Романова, певица Анастасия Спиридонова, а также известные журналисты и блогеры.

Самыми популярными среди гостей фестиваля стали театрализованные программы: спектакли театров «ДаМы» и «Каникулы ПРО», которые проходили на Манежной площади, и интерактивные поздравления-сценки. Эти постановки посмотрели порядка 30 тысяч человек. Также 75 тысяч гостей бесплатно покатались на каруселях.

Посетители мероприятия отведали много необычных десертов: например, рестораторы-участники предлагали гостям бельгийские вафли, лавандовые маршмеллоу, блинчики с ягодами, мороженое, капкейки и пирожные.

Кроме того, все желающие могли отдохнуть за чашечкой чая или кофе, или же полноценно пообедать. За три дня гости приобрели почти 10 тысяч порций горячих блюд, 6,3 тысячи литров согревающих и прохладительных напитков.