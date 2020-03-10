РИАМО - 10 мар. Московское областное УФАС России не стало вносить компанию «Эко-мед-с М» в реестр недобросовестных поставщиков, с решением согласился арбитражный суд, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью.

Ранее в антимонопольную службу обратилась дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области, которая выступала заказчиком по контракту с ООО «Эко-мед-с М». Она расторгла с подрядчиком контракт в одностороннем порядке, так как в технических паспортах к поставляемым компанией микроскопам выявлено несоответствие товара условиям контракта.

«Московским областным УФАС России установлено, что обществом в паспорте оборудования выявлена техническая ошибка по стране происхождения, но на их маркировке указана страна происхождения, которая соответствует условиям контракта», – говорится в сообщении.

Более того, в «Эко-мед-с М» представили регистрационное удостоверение, согласно которому микроскопы производятся на нескольких производственных площадках, расположенных в Германии, Китае и Филиппинах, при этом, независимо от страны производства, все оборудование имеет одинаково высокие стандарты качества и соответствует всем требованиям нормативных документов.

В итоге в Московском областном УФАС РФ пришли к выводу, что компания не допустила нарушений. Данные в отношении нее в реестр недобросовестных поставщиков вносить не стали. Заказчик не согласился с указанным решением и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.