РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 30 тысяч кубометров отходов с территории подмосковных Люберец, сообщил на оперативном совещании руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

Во вторник в здании администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. На нем присутствовали представители МЧС, пожарных, сотрудники администрации, регоператора и другие. В рамках совещания обсудили события прошедшей недели.

«За минувшую неделю вывезено 29134 кубометра ТКО и 1932 кубометра «сухих» отходов», - сказал Бражников.

Он добавил, что в горокруге для работ по вывозу ТКО ежедневно задействуют 79 человек и 48 единиц техники.