РИАМО - 10 мар. В терминале международного аэропорта Домодедово в ручной клади пассажира из Таджикистана нашли семена кориандра, на которые действует временный запрет на ввоз, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В результате досмотра подкарантинной продукции обнаружен карантинный объект - повилики, что в дальнейшем подтверждено результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений»», - говорится в материале.

Вся подкарантинная продукция уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Повилики – это паразитическое растение, которое наносит вред сельскому хозяйству. Растения, пораженные этим паразитом, сначала плохо растут, затем желтеют и погибают.