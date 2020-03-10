РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 мар. На прошедшей неделе 28 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на оперативном совещании начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 87 сотрудников подрядных организаций, были задействованы 28 единиц спецтехники. Производилась уборка урн, посадочных площадок и заездных карманов, механизированная и ручная очистка площадей», – сказал Подлозный.

За данный период убрано 146 кубометров мусора и 156 кубометров смета.