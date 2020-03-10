РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 мар. Около 60 учеников школ Московской области стали участниками регионального чемпионата профессионального мастерства для юниоров на базе IT-колледжа в подмосковном Красногорске, сообщила руководитель Регионального центра компетенций в области информационных технологий Красногорского колледжа Ильсия Шанаурова.
VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса» и «Разработка виртуальной и дополненной реальности» для возрастной категории юниоры стартовал во вторник, 10 марта. Соревнования продлятся до 15 марта.
Она добавила, что соревнования в возрастной категории юниоры на базе Красногорского колледжа проводят в третий раз. Компетенция «Разработка виртуальной и дополненной реальности» является новой для колледжа. Учебное заведение получило возможность расширять перечень компетенций благодаря победе в федеральном проекте по созданию оснащенных современной материально-технической базой мастерских в рамках национального проекта «Образование».
«В большинстве случаев в соревнованиях в юниорской линейке принимают участие школьники возраста 14-16 лет. Но впервые в этом сезоне Красногорский колледж проводит соревнования для ребят в возрасте 11-13 лет», – отметила Шанаурова.
По ее словам, победители и призеры регионального чемпионата войдут в расширенный состав команды Московской области для участия в отборочных соревнованиях к финалу национального чемпионата в апреле 2020 года.
Главный эксперт в компетенции «Веб-дизайн и разработка» Константин Арефьев пояснил, что первый день является ознакомительным. Далее в течение трех дней конкурсанты должны будут создать игру-платформер, разработать сервис для хранения фотографий, а также настроить корпоративный сайт или блог в системе WordPress.
«Тот уровень профессиональной компетенции, который нарабатывают участники во время подготовки к соревнованиям, повышает их квалификацию и в дальнейшем помогает в трудоустройстве. Победители и призеры получают скиллс-паспорт, в котором перечислены компетенции, которыми они обладают. Конкурсные задания согласовываются с работодателями», – заключила Шанаурова.
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