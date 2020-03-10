РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 мар. Около 60 учеников школ Московской области стали участниками регионального чемпионата профессионального мастерства для юниоров на базе IT-колледжа в подмосковном Красногорске, сообщила руководитель Регионального центра компетенций в области информационных технологий Красногорского колледжа Ильсия Шанаурова.

VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса» и «Разработка виртуальной и дополненной реальности» для возрастной категории юниоры стартовал во вторник, 10 марта. Соревнования продлятся до 15 марта.

«В соревнованиях участвуют 59 школьников, из них около 30 из Красногорска. Также участники из Жуковского, Одинцова, Орехово-Зуева, Раменского и других городов Подмосковья. Кроме того, вне конкурса участвуют двое школьников из Республики Крым», – сказала Шанаурова.

Она добавила, что соревнования в возрастной категории юниоры на базе Красногорского колледжа проводят в третий раз. Компетенция «Разработка виртуальной и дополненной реальности» является новой для колледжа. Учебное заведение получило возможность расширять перечень компетенций благодаря победе в федеральном проекте по созданию оснащенных современной материально-технической базой мастерских в рамках национального проекта «Образование».

«В большинстве случаев в соревнованиях в юниорской линейке принимают участие школьники возраста 14-16 лет. Но впервые в этом сезоне Красногорский колледж проводит соревнования для ребят в возрасте 11-13 лет», – отметила Шанаурова.

По ее словам, победители и призеры регионального чемпионата войдут в расширенный состав команды Московской области для участия в отборочных соревнованиях к финалу национального чемпионата в апреле 2020 года.

Главный эксперт в компетенции «Веб-дизайн и разработка» Константин Арефьев пояснил, что первый день является ознакомительным. Далее в течение трех дней конкурсанты должны будут создать игру-платформер, разработать сервис для хранения фотографий, а также настроить корпоративный сайт или блог в системе WordPress.

«Тот уровень профессиональной компетенции, который нарабатывают участники во время подготовки к соревнованиям, повышает их квалификацию и в дальнейшем помогает в трудоустройстве. Победители и призеры получают скиллс-паспорт, в котором перечислены компетенции, которыми они обладают. Конкурсные задания согласовываются с работодателями», – заключила Шанаурова.