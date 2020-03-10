РИАМО - 10 мар. Штраф в размере 20 тысяч рублей назначили должностному лицу компании «Строймост» за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Стройтранском» и ООО «Строймост» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», - говорится в сообщении.

Торги проводились МКУ Павловского Посада «Центр муниципальных закупок» и «Мосавтодором».

Московское областное УФАС России признало ООО «Строймост» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов дела для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.