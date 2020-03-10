РИАМО - 10 мар. В Русском духовном театре «Глас» в Москве представят спектакль, созданный по следам судьбоносных для России революционных событий начала XX столетия, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Действие спектакля происходит в Москве в начале XX столетия, в самый разгар революционных событий, среди персонажей – узнаваемые исторические фигуры», - говорится в материале.

Акценты постановки, несмотря на то, что она рассказывает о нелегком времени, смещены в сторону добра и света. Авторы утверждают, что некоторые рассуждения «дышат по-детски искренней верой».

Спектакль предназначен для лиц старше 16 лет. Играть его будут в театре «Глас» по адресу: Москва, Пятницкая улица, дом 60 (станции метро «Третьяковская» и «Добрынинская»).

Приобрести билеты можно по ссылке: http://www.theatreglas.ru/booking/.