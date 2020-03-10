РИАМО - 10 мар. Земельный участок в поселке Курилово Троицкого округа Москвы выставят на торги после отказа инвестора возводить там магазин, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение об этом было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы. Ранее на этом месте инвестор планировал построить магазин площадью 200 метров.

«Договор аренды земельного участка будет расторгнут по соглашению сторон. В дальнейшем участок площадью 0,056 гектара будет выставлен на торги», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Курилово — поселок в Троицком административном округе Москвы. Входит в состав поселения Щаповское.