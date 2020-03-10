РИАМО - 10 мар. Певица Нюша поделилась фотографией в красном купальнике из Дубая, где проходит фестиваль русской культуры «Матрешка», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Заряжаемся с Алисой Крыловой перед открытием фестиваля «Матрешка». Вечером буду присылать вам, мои хорошие, свои лучики», – написала Нюша в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Нюша позирует на пляже в Дубае вместе главным редактором журнала L'Officiel Kids Алисой Крыловой. На других фото певица одна в прозрачной воде.

Фанаты оценили как чистую воду залива, так и роскошную фигуру Нюши.

«Прям Киприда, из воды выходящая», — отметил один из подписчиков.

В этом году тематика фестиваля «Матрешка» – русские сказки, а главный персонаж – Баба Яга. Фестиваль был создан в 2014 году для налаживания отношений между Россией и ОАЭ, чтобы дать новые возможности малому и среднему бизнесу с помощью туристического потока в регионы РФ.