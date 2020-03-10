РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Пенсионеры и многодетные семьи Подольска 12 марта смогут бесплатно посетить каток в Ледовом дворце «Витязь» по соцпрограмме «Добрый час», сообщается в группе «Ледовый дворец «Витязь». Подольск».

«Занятия в рамках социальной программы «Добрый час» пройдут в Ледовом дворце «Витязь» 12 марта с 09:45 до 10:45 на тренировочной арене», – говорится в сообщении.

По программе люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи могут бесплатно посещать каток, спортивный зал, теннисный корт. Для посещения «Доброго часа» при себе необходимо иметь документы, подтверждающие наличие льгот.

Спортивный инвентарь администрация не предоставляет. Уточнить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(496)765-40-23, 8(496)765-40-18.