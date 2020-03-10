РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 мар. В подмосковном Подольске с 17 по 20 марта пройдет молодежная акция «Стань донором крови», в ходе которой студентов приглашают сдать кровь, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Комитет по делам молодежи администрации городского округа Подольск приглашает принять участие в традиционной городской молодежной акции «Стань донором крови». Акция пройдет с 17 по 20 марта в ГБУЗ МО «Подольская станция переливания крови» на улице Кирова, 9. Студентов и активистов старше 18 лет ждут с 08:00 до 11:00 с паспортом РФ», – говорится в сообщении.

Акция «Стань донором крови» в Подольске проходит дважды в год – весной и осенью. Проводится с целью решения проблемы нехватки донорской крови и популяризации донорства среди молодежи.