РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Фонарь отремонтировали на автодороге по улице Красная в микрорайоне Львовский Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающий уличный светильник. Он отметил, что в микрорайоне Львовский на автодороге по улице Красная сломан фонарь.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на улице Красная и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению работы освещения выполнены», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.