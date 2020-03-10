РИАМО - 10 мар. Девелопер Glorax из Санкт-Петербурга не смог закрепиться на столичном рынке и продал свой первый участок на Нижегородской улице, 74, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Площадка занимает площадь около 0,7 гектара и находится недалеко станции Московского центрального кольца «Нижегородская». Компания еще с 2018 года планировала построить здесь свой первый жилой комплекс. Инвестиции в проект оценивались в 2,3 миллиарда рублей.

«Участники рынка считают, что Glorax могло не хватить административного ресурса для работы в регионе, в самой же компании сохраняют интерес к Москве», – отмечается в материале.

Теперь же данный участок выкупил девелопер «Патек групп». У данной компании уже есть несколько крупных реализованных проектов в столице. Компания купила московскую площадку у Glorax за 400 миллионов рублей.

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