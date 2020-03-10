РИАМО - 10 мар. В пунктах обмена валюты в Москве не скупают доллары и евро на фоне падения рубля, передает корреспондент РИАМО.

Из-за развала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-экспортеры нефти не договорились в вопросе по сокращению добычи сырья, нефть на мировых рынках подешевела 9 марта более чем на 25%. На фоне этого рубль обвалился до рекордных значений 2016 года.

«Никакого ажиотажа на покупку валюты нет. Люди видят цену и уходят», - рассказал сотрудник одного из московских пунктов обмена недалеко от станции метро «Пушкинская».

В других «обменниках» рядом со станцией метро «Киевская» и другими станциями Таганского-Краснопресненской линии также отметили, что люди не проявляют особого интереса к покупке валюты.

В то же время в двух пункта на Тверской улице сказали, что доллары покупают активнее, чем обычно.

«Очередей, конечно, не было, но людей приходило много», - сказал сотрудник одного из пунктов обмена валюты.

Собеседник добавил, что утром во вторник поток людей, покупающих валюту, снизился.

Ранее Центральный банк России сообщил, что решил начать со вторника упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.