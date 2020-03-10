РИАМО - 10 мар. Возгорание в гаражах на юге столице произошло утром во вторник, пожар удалось ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре в металлических гаражах по улице Борисовские пруды,1 поступило на пульт дежурного в 08:58.

«По данному адресу незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения, онии приступили к ликвидации возгорания металлических гаражей. Высокая пожарная загрузка способствовала распространению пожара»,- говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 10:50. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Передвижная лаборатория ГУ МЧС России по столице проводила мониторинг состояния воздуха. Информации о пострадавших нет.