РИАМО - 10 мар. В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении восьми икон из храмов в Московской и Нижегородской областях, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Раменского округа Подмосковья пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хищении восьми икон из храмов в Московской и Нижегородской областях», - отмечается в материале.

В январе 2020 года двое мужчин вскрыли монтировкой окно Благовещенского храма в селе Степановское Раменского городского округа и похитили икону Георгия Победоносца. Они скрылись с места преступления на автомобиле вместе с сообщником.

По подозрению в совершении преступления задержали троих неоднократно судимых жителей Подмосковья.

Следователи выяснили, что таким же образом подозреваемые украли иконы в храмах в селах Сар-Майдан и Кириково Нижегородской области. Злоумышленники украли иконы: «Преображение Господне», «Спас Нерукотворный», Боголюбская и Казанская иконы Божией Матери, «Преподобный Макарий Желтоводский», «Святой апостол Павел» и «Святой Великомученик и Целитель Пантелеймон».

Против задержанных возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража» и заключили под стражу.

Правоохранителями в доме одного из фигурантов дела обнаружены похищенные иконы, их изъяли и отправили на экспертизу.

Расследование продолжается.