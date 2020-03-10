РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 мар. За минувшую неделю сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили пять возгораний, три из них произошли на территории Люберец, сообщил на еженедельном совещании заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили пять пожаров. Три из них произошли в Люберцах. Все без пострадавших», – сказал Катаев.

Он отметил, что 9 марта на Новорязанском шоссе в районе поселка Мирный обгорел автомобиль «Opel».