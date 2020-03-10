РИАМО - 10 мар. Директор одной из московских фирм написал заявление в полицию о краже ювелирных изделий и денег из его квартиры в районе Восточное Дегунино, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Точный день кражи неизвестен, это могло произойти с 7 по 9 марта.

«Неизвестный путем подбора ключа, проник в квартиру, откуда совершил кражу ювелирных изделий (перечень устанавливается) и 100 тысяч рублей. Материальный ущерб составил около 1,15 миллиона рублей», – сказал собеседник агенства.

По данному факту назначена проверка.