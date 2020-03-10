РИАМО – 10 мар. Во второй половине 2019 года российскими специалистами по кибербезопасности был зафиксирован всплеск случаев мошенничества по новой схеме фишинга, которая получила название «Белый кролик» по аналогии со сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», пишет во вторник газета «Известия».

«Ее суть заключается в том, что клиент сначала привлекается на безобидные брендированные сайты с опросами, где обещается вознаграждение, а получив письмо о выигрыше с вредоносной ссылкой, теряет бдительность и переводит деньги злоумышленнику», – говорится в сообщении.

О новой схеме мошенничества рассказали специалисты компании Group-IB, информацию подтвердили в крупных банках страны.

Схема опасна, потому что она крайне персонализирована — по потенциальной жертве собирается информация о браузере, устройстве, провайдере интернета, языке, геолокации, исходя из чего формируется одноразовая ссылка для конкретного пользователя.

В итоге люди самостоятельно проходят по длинной цепочке схемы на безобидные брендированные сайты пока с них не спишут средства.

«Повестись на такого рода мошенничество могли поклонники Юрия Дудя. Злоумышленник перезалил видео блогера с призывом участвовать в настоящем конкурсе, разместив под ним ссылку на сторонний сайт. Корреспондент «Известий» прошел опрос на портале, после которого ему предложили провести «закрепительный» платеж в 240 рублей и вывести якобы выигранную сумму», – отмечается в материале.