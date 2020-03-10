РИАМО - 10 мар. Роспотребнадзор откроет Всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей 11 марта в честь всемирного Дня прав потребителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня потребителей, во всех регионах страны запланировано также проведение специалистами Роспотребнадзора уроков, лекции и семинаров», – говорится в сообщении.

По телефону горячей линии можно получить бесплатную помощь специалистов службы по надзору в сфере защиты прав человека, составить претензию или исковое заявление в суд. Единый консультационный центр будет работать до конца месяца в круглосуточном режиме. Для получения помощи можно также обратиться и в территориальные органы ведомства.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей, в этом году он пройдет под девизом «рациональный покупатель».