РИАМО - 10 мар. Курс доллара на старте торгов на Московской бирже во вторник вырос почти до 73 рублей, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара на старте торгов повысился на 4,2 рубля и достиг 72,77 рублей. Курс евро подскочил на 5,1 рублей и составил 82,6 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость нефти растет на 7,4%, до 36,90 доллара за баррель сорта Brent.

Эксперты полагают, что на этой неделе торговый диапазон для курса доллара составит 70-80 рублей, а для курса евро – 80-90 рублей.

Ранее Центральный банк России сообщил, что решил начать со вторника упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Нефть на мировых рынках подешевела 9 марта более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-экспортеры нефти не договорились в вопросе по сокращению добычи сырья. На фоне этого рубль обвалился до рекордных значений 2016 года

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