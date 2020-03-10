Игорь Шаповалов – художественный руководитель и актер мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ». Его история началась в 1970-х годах со студенческого объединения «Агитбригада ФЭСТ», и с тех пор показы спектаклей не прекращались. Но для «ФЭСТа» настали непростые времена – происходят ссоры с администрацией муниципалитета, обыски, урезание бюджета. Худрук рассказал «РИАМО в Мытищах» о проблемах театра, пожаре в 2004 году и отношениях с местной прессой.

– Игорь Александрович, какая сейчас концепция у театра?

– Прежняя: мы позиционируем себя как семейный театр, на спектаклях которого интересно всем трем поколениям – бабушкам и дедушкам, папам и мамам, детям. Здесь и выбор репертуара, и художественные приемы, которые мы выбираем. А сверхзадача – чтобы трем поколениям после нашего спектакля было что обсудить.

Молодежь во многом не понимает своих родителей – как они мыслят, чем они живут. И родители в свою очередь совершенно не понимают детей. Нам хочется, чтобы театр работал на соединение поколений, и нам, я считаю, во многом это удается.

Сейчас театры нередко идут путем эпатажа, делают на сцене что-то такое, что потом все общество обсуждает. Я совершенно не сторонник такого, да и моим коллегам это тоже неинтересно. Поэтому мы стараемся другими творческими и художественными приемами вызвать диалог между поколениями.

Однажды ко мне подошла женщина и сказала: «Я сегодня привела к вам на спектакль внучку. Когда-то меня девочкой водили сюда, потом я водила дочку – теперь пришло время внучку впервые вести в театр». Мне было очень приятно! Ради такого хочется жить и работать!

– Что вы считаете миссией «ФЭСТа»?

– Основная миссия – это воспитание чувства любви у людей. В первую очередь, у мужчин к женщинам. Уважение, почитание, преклонение – это очень важно! Общество становится гораздо здоровее, если мужчины по отношению к женщинам ведут себя по рыцарским канонам.

Это и воспитание любви как таковой – к свей семье, товарищам, Родине. Я считаю, что это основное назначение театра – популяризация и пропаганда любви. Это самое важное в выборе пьес, в решении художественных образов спектаклей.

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предоставлено пресс-службой театра «ФЭСТ»

– Каким вы видите своего современного зрителя?

– Очень непростым. Сейчас нам приходится выдерживать колоссальную конкуренцию. Скажем, в конце 1990-х годов у людей был не такой широкий выбор досуга и развлечений. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Появилось огромное количество торгово-развлекательных центров, в которых есть кинотеатры, боулинги, искусственные катки, другие аттракционы, где человек может очень качественно и интересно провести время. В Мытищах задача еще сложнее: мы находимся недалеко от Москвы, и в распоряжении зрителей 250 московских театров – мы должны выдержать конкуренцию еще и с ними!

И, конечно, телевидение стало значительно разнообразнее. А еще интернет – это просто колоссальный магнит, который занимает время! Хотя интернет нас дисциплинирует: если раньше можно было втюхивать зрителю туфту, то сейчас не тут-то было – тебя быстро проверят. У нас бывает так: актер оговорился, сказал не ту реплику – и мы сразу же получаем вопрос на гостевой страничке, комментарии в соцсетях. Это обратная связь, она важна.

Кстати, раньше многие театры, которые прохладно относились к детскому репертуару, делали откровенную лажу и не допускали взрослых на детские спектакли – ведь те сразу скажут, что показывают ерунду. У нас всегда было по-другому: родители смотрят представление вместе с детьми, чтобы потом обсудить увиденное. И мы выстраиваем спектакли так, чтобы было интересно и детям, и взрослым.

Я противник того, чтобы человека тащили в театр насильно. Поэтому наш зритель – это человек неслучайный. Так приятно, что люди, которые приходят к нам, действительно любят театр и регулярно его посещают. Это очень ценно!

– Что это за интересный формат – прочитки?

– Сейчас объясню. Актерам иногда приходится долго ждать серьезные роли – невозможно сразу всех занять в главных ролях. Но есть выход – прочитки дают актеру возможность чаще выходить на сцену и примерять на себя разных персонажей.

Да, во время прочитки актер не в костюме и не в гриме, но это не умаляет качество работы! Он все равно на сцене и в образе – и порой даже в более сложных условиях. Для актера это ценный опыт, да и он уже не испытывает такого жестокого голода по ролям.

Также есть положительный эффект для режиссера. Например, я сомневаюсь в материале – будет интересно или нет? И тогда делаем прочитку – она не так ответственна, как спектакль, и сразу видно, как зрители реагируют.

Честно говоря, сначала я даже не ожидал, что прочитки так классно сработают! Наши молодые актеры и режиссеры пару лет назад упросили меня попробовать их. Первая прочитка – и зал битком! А потом люди еще и на обсуждение остались, спор шел до глубокой ночи.

До сих пор наши прочитки собирают полные залы. Сначала мы проводили их бесплатно, но недавно у нас появились недорогие билеты. Я думал, что количество зрителей сразу уменьшится, – но ничего подобного! Формат востребован!

– Популярны ли среди жителей города экскурсии по театру?

– Да, и это тоже неожиданно для меня. Я очень признателен коллегам – Сергею Хапрову, Сергею Гришакову и еще нескольким ребятам, которые организуют экскурсии и очень интересно рассказывают о «ФЭСТе».

Сейчас есть экскурсии для детей и для взрослых – билеты просто расхватывают! Думаю, нужно расширять экскурсионную деятельность, потому что людям это, к моему удивлению, очень интересно.

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– Игорь Александрович, как прошел для театра 2019 год?

– Тяжело. Мы ожидали, что Год театра в России станет неким трамплином в будущее, в предстоящее десятилетие. Мечтали, что администрация выполнит свое обещание в плане строительства пристройки к театру, но все повернулось совершенно другим образом. Сейчас у нас очень большие сложности с помещениями – в частности, с хранилищами для декораций.

Зато мы совершенно по-новому взглянули на наше актерское братство внутри театра. У нас изначально были крепкие корпоративные узы, но что они так ярко проявятся в годину испытаний – даже я не ожидал! Я действительно понял, насколько надежные и верные товарищи пошли со мной по этому непростому пути.

Также практически все театральные коллективы России подключились к нашей проблеме – мы получили большое количество писем, лайков, поддержки. Зрители тоже стеной встали, направляли в адрес чиновников красноречивые послания. Такая поддержка – это, конечно, очень приятно.

Кстати, в прошлом году мы приняли миллионного зрителя за 30 лет существования театра. Было отдельное мероприятие по этому поводу, мы этим очень гордимся.

– Расскажите об успешных премьерах 2019 года.

– Хочу сначала упомянуть очень важный проект «Театры малых городов», который уже три года осуществляет партия «Единая Россия». Суть в том, что муниципальным театрам выделяют средства на постановку новых спектаклей. Раньше субсидии и гранты доставались 20 наиболее известным и крупным театрам в Москве и Санкт Петербурге, но этот проект сломал эту тенденцию, направив средства театрам малых городов. И это не может не радовать!

Мы в рамках этой программы выпустили в 2019 году два спектакля – «Горе от ума» и «Вишневый сад». Мы неслучайно взяли такие сложные произведения – ведь был Год театра, нам хотелось, чтобы постановки стали знаковым шагом в плане творческой реализации.

На мой взгляд, за постановку «Горя от ума» и «Вишневого сада» можно браться только тогда, когда ты понимаешь, что труппа созрела для этого. Эти произведения в российских театрах ставят очень часто, так что нужно найти оригинальный подход, этакий «ключ» – иначе получится просто очередной повтор. Могу сказать, что в плане театральной жизни и творчества 2019 год прошел для нас очень успешно!

Но печально, что местные чиновники сразу придумали, как этим можно воспользоваться в собственных интересах. Они сократили муниципальную субсидию на размер федеральной субсидии под предлогом нехватки средств! Хотя раньше средств хватало... Я считаю, что таких чиновников стоит призвать к партийной дисциплине.

– Почему у театра такие сложные отношения с местными чиновниками? Это как-то связано с пожаром 2004 года?

– Думаю, да. Пожар в театре случился вечером 17 октября 2004 года. Через два дня в «ФЭСТе» должен был открыться международный театральный фестиваль городов-побратимов «Подмосковные вечера». Но грандиозным планам было не суждено сбыться: огонь полностью уничтожил сцену, световое и звуковое оборудование, серьезно пострадали зрительный зал, костюмы и декорации к нескольким спектаклям.

Все специалисты в один голос заявили: это был поджог. Но официальной причиной записали короткое замыкание – видимо, чтобы не возбуждать уголовное дело. Или в каких-то корыстных целях...

Вообще, на это здание еще до появления театра претендовали криминальные структуры. Получили мы его от главы Мытищинского района Анатолия Астрахова еще в 1990-х, хоть это решение далось ему непросто – давление на него было очень серьезное, так как здание хотели снести или использовать в коммерческих целях. В общем, потом нам неоднократно намекали, что нам надо уйти отсюда. Но мы не ушли, а сами провели реконструкцию и стали собирать аншлаги.

После пожара тогдашний губернатор Московской области Борис Громов и руководство Мытищинского района приняли решение построить для театра другое здание. В этих двух зданиях – в новом и восстановленном после пожара – и базируется сейчас «ФЭСТ».

– И на сегодняшний день отношения с администрацией города натянутые?

– Не просто натянутые, а очень плохие. Администрации совершенно до лампочки, что «ФЭСТ» – один из крупнейших и наиболее успешных театров Московской области, а может быть, даже среди всех муниципальных театров России. Им интересно выгнать нас отсюда и использовать здание или землю в коммерческих целях. И тут в ход пускаются все способы: урезание бюджета, возбуждение уголовных дел, проведение обысков.

Обыск 26 марта 2019 года – это натуральный погром! Пришли следователи, меня и понятых заперли в помещении, а дальше начали просто громить театр: разрушать гримерные, выбрасывать детские и женские вещи, кидать на пол иконы, топтать все ногами. Нашли алкоголь – понятно, что у нас здесь бывают банкеты, но это было представлено так, как будто в театре идет торговля спиртным!

Бесконечные проверки. Каждый год у нас по несколько месяцев работает контрольно-счетная палата, причем почти полным составом. Прошлой осенью у нас одновременно было четыре проверки! А театр при этом должен работать – мы играем 350 спектаклей в год, к нам приходят 50 тысяч зрителей, это колоссальная работа!

Были и попытки сорвать выполнение федеральной программы. Мы все наши конкурсные процедуры обязательно должны согласовывать с местной администрацией, но чиновники порой просто игнорируют нас! Ведь если мы не осуществим освоение средств, выделенных программой, это будет скандал на всю Россию, а для них это просто подарок.

– Местная пресса освещает ваши проблемы?

– С местной прессой у нас отношения трагические. Им нельзя писать о театре «ФЭСТ». Мы до сих пор дружим с журналистами, но им категорически запрещено – под страхом увольнения – говорить о нашем театре.

Раньше по местному телевидению нас постоянно показывали – отрывки из спектаклей, наши премьеры. Было огромное количество публикаций. Журналисты делали экспертные оценки наших спектаклей. Сейчас этого всего нет – о театре ни слова.

В прошлом году «ФЭСТ» много раз побеждал на всевозможных фестивалях, информацию об этом мы отправляли в разные СМИ – никакой реакции. Накануне Нового года к нам приехала съемочная группа, которая сняла большой репортаж про театр, но его в итоге «зарубили» – он так и не вышел.

Хочу сказать спасибо журналистам из соседних городов, из Московской области, со всей России. Они приезжают, снимают репортажи, поддерживают нас. Иначе мы бы вообще оказались в забвении...

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предоставлено пресс-службой театра «ФЭСТ»

– Что помогает вам преодолевать трудности?

– Самое главное – смотреть с оптимизмом в будущее. И стараться успеть как можно больше, причем в совершенно разных областях.

Например, я очень увлекаюсь горными лыжами и парусным спортом. Развиваясь в качестве яхтенного капитана, я понимаю: ответственность человека, стоящего за штурвалом, очень похожа на ответственность, которая лежит на художественном руководителе театра. Вот такая перекличка моих хобби и работы.

А еще я черпаю вдохновение в персонажах, которых воплощаю на сцене. Долгое время моей любимой ролью был капитан Флинт в детском спектакле «Пиратские страсти» – это очень эмоциональная роль, соответствующая моей психологической сущности.

С недавнего времени я стал играть синьора Монтекки в спектакле «Чума на оба ваших дома» по пьесе Григория Горина – эта роль тоже соответствует моим душевным качествам, работать над ней интересно и захватывающе.

– Расскажите о планах «ФЭСТа» на 2020 год.

– Один из наших планов, к сожалению, власти Мытищ уже сорвали: в 2020 году мы должны были проводить международный театральный фестиваль «Подмосковные вечера», но администрация средств на это не выделила.

Но планов все равно много. В первую очередь в 2020 году мы планируем выпустить два спектакля по федеральной программе. И по меньшей мере одну постановку сделаем на свои средства – это спектакль «2411 дождей», автором произведения является актер нашего театра Павел Конивец. Премьера назначена на апрель.

Надеюсь, что в 2020 году нам удастся поучаствовать в большем количестве фестивалей, чем в прошлом году. Будем дальше развивать программу обмена – так, в 2019 году мы сотрудничали с Химкинским театром, сыграли у них два спектакля, а они – у нас. Думаю, в этом году расширим обмен, потому что это интересный опыт – и для актеров, и для зрителей.

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