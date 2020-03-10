РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Игровую тренировку по волейболу провели между юными спортсменками и их мамами в УСЦ «Юность» Подольска, сообщается в группе «УСЦ Юность» в соцсети «ВКонтакте».

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск 9 марта проходила игровая тренировка среди девушек отделения волейбола и их мамами.

«В мероприятии приняли участие четыре команды, которые разделили места следующим образом: 1 место заняла команда «Сила»; 2 место – «Мимозочки»; 3 место – «Девочки-припевочки» и «Розочки», – говорится в сообщении.