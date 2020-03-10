РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В микрорайоне Кутузово Подольска установили башенный кран, строители ведут фундаментные работы на строительстве школы на 1 100 мест на Бородинском бульваре, сообщается на сайте администрации округа.

«Одним из важных вопросов является ход строительства новой школы на 1 100 мест по адресу: Подольск, Бородинский бульвар, 9. На сегодняшний день продолжаются работы по устройству бетонной подготовки под фундаментную плиту, а также по армированию. Произведена установка башенного крана», – говорится в сообщении.

На строительстве пристройки к школе №13 на улице Бородинская, 20, продолжаются работы по армированию фундаментной ленты и стен подвала с последующим бетонированием. Ведутся работы по устройству дренажа и бетонной подготовки в осях. Стоит задача создать общешкольный комплекс, состоящий из здания школы и проектируемой пристройки на 300 мест, объединенных общей территорией.