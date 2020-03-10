РИАМО - 10 мар. У неработающего 31-летнего москвича из машины неизвестный украл 3,9 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в ночь на понедельник на Миусской площади в Тверском районе столицы. Деньги находились в рюкзаке и лежали в салоне автомобиля.

«Неизвестный неустановленным способом проник в автомобиль Opel Astra и совершил кражу наличных денег в сумме 3,9 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту назначена проверка, добавил он.