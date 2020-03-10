РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску проведет прием жителей округа 20 марта, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску Алексей Коваленко 20 марта проведет прием горожан. Задать вопросы все желающие смогут с 17:00 до 20:00.

Прием будет проходить по адресу: улица Революционный проспект, дом №84. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.